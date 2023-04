L'Avellino perde anche contro la Fidelis Andria (1-0)

Squadra inguardabile. L’Avellino perde in casa dell’ultima in classifica, la Fidelis Andria. Un gol nella ripresa consente ai pugliesi di conquistare il bottino pieno. Nel primo tempo è la Fidelis Andria a dominare il gioco, a parte un paio di iniziative dei biancoverdi che sfumano subito. Nella seconda frazione, l’Avellino parte bene e per dieci minuti riesce a bloccare gli avversari e ad avvicinarsi alla porta.

Ma poi i pugliesi salgono in cattedra. E vanno vicini al gol al minuto 24 con Ekuban che sfiora di testa su assist di Marino. Al trentesimo la Fidelis Andria segna con Dalmazzi. Finisce così una gara senza gloria per i lupi che possono dire addio ai play off. Manca ora una sola gara della regular season. Serve almeno un punto per evitare il purgatorio degli spareggi retrocessione. Stagione da dimenticare.

FIDELIS ANDRIA-AVELLINO: 1-0

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Savini; Ciotti, Dalmazzi, Borg (40’ st Delvino), Candellori; Paolini, Marino (40’ st Djibril), C. Ferreira (12’ st Castellano); Micovschi (40’ st Salandria), Ventola (12’ st Ekuban), Bolsius. A disp. Castiglione, Vandelli, Finizio, Arrigoni, Orfei, Pastorini, De Franco, Grosso, Pavone, Alba. Allenatore: Mirko Cudini.

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Rizzo (35’ st Gambale), Sottini, Auriletto, Tito; Dall’Oglio (17’ st Maisto), Matera (17’ st Mazzocco), D’Angelo; Di Gaudio; Marconi, Tounkara (30’ st Trotta). A disp. Marcone, Pizzella, Benedetti, Ricciardi, Perrone, Moretti, Garetto. Allenatore: Massimo Rastelli.

MARCATORI: 30’ st Dalmazzi.

ARBITRO: Sig. Paride Tremolada della sezione di Monza.