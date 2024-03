Santa Maria Cilento-Fidelis Andria, Esposito in conferenza stampa: «Giocheremo senza paura»

Per il Santa Maria Cilento dopo il buon punto ottenuto a Gravina, c'è il turno casalingo con la Fidelis Andria terza forza del girone che ancora spera di poter tentare la scalta alla vetta. Un match difficile per i cilentani ma il tecnico Gianluca Esposito nel presentarlo si dice sereno,

«Dovremo giocare una partita gagliarda e senza paura, paradossalmente la nostra situazione di classifica ci permette di affrontare l'avversaria senza nulla da perdere, infatti peggio di così non si può fare, e un risultato positivo può solo migliorare la nostra precaria posizione. Siamo consapevoli delle difficoltà della gara ma ci arriviamo dopo aver ottenuto un buon punto che ha ridato fiducia al gruppo. Ho visto la squadra carica, bisogna solo crederci».

Per questa sfida il tecnico nolano, non potrà contare sul'attaccante Gassama, infortunato.

Il match è in programma al Carrano e il fischio d'inizio è previsto per le ore 14.30 dirige Velocci di Frosinone.