Serie D, le date della post-season: salvezza a maggio, scudetto a giugno

Il Dipartimento Interregionale ha reso note le date della post-season del campionato di Serie D e della Coppa Italia di categoria. Le vincitrici dei singoli gironi parteciperanno come di consueto alla Poule Scudetto che prenderà il via il 12 maggio con i triangolari.

La data potrebbe slittare in caso di disputa di spareggi promozione in uno dei nove raggruppamenti. In un secondo momento sarà ufficializzata la modalità di disputa della finale: in gara unica si giocherebbe in campo neutro il 9 giugno; con doppio confronto di andata e ritorno si giocherebbe invece l'8 e il 12 giugno.

Stessa data d'inizio - con eventuale slittamento in caso di spareggi promozione - per i playoff dei singoli gironi, con primo turno appunto il 12 maggio e finale di girone il 19 maggio.

Si giocheranno invece in gara unica i playout, che sono in programma il 12 maggio 2024.

Resta infine da stabilire anche la modalità di disputa della finale di Coppa Italia di Serie D: in caso di gara unica si scenderà in campo il 26 maggio; in caso di doppio confronto gli incontri si disputeranno il 25 e il 29 maggio.