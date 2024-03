Anzio-Nocerina, Righi ufficializza l'addio: i rossoneri domani in trasferta

Un comunicato personale per ufficializzare il suo divorzio dalla Nocerina. Emanuele Righi lascia l'incarico di direttore sportivo del club rossonero con una nota di ringraziamento a dirigenti - quasi tutti - e tesserati, senza dimenticare una citazione ai tifosi della Curva Sud e al consulente di mercato Tommaso D'Errico che lo ha preceduto nella sua avventura a Nocera Inferiore. La società, nell'imminenza della partita esterna contro l'Anzio, s'è riservata di esprimersi a inizio della prossima settimana sulla vicenda del diesse Righi, anticipando una nota stampa di chiarimento.

In campo c'è da concentrarsi sull'impegno di Cisterna di Latina contro l'Anzio. Mister Nappi dovrà rinunciare ancora allo squalificato Gadaleta e all'infortunato Mariano, che rienterà in gruppo nei prossimi giorni. «Mi aspetto un avversario motivato perché deve fare punti - spiega il tecnico rossonero -, che magari non verrà a pressarci alti e ci aspetterà.

Ma noi dobbiamo avere pazienza, facendo girare il pallone per riuscire a creare le nostre occasioni».

Rientra l'under Crasta da squalifica e andrà a riprendersi la maglia da centrale difensivo accanto a Mazzei, con Pinna riportato da quarto a sinistra e la conferma di Dorato da terzino destro dopo la buona prova con la Cavese. Ballottaggi in chiave under, con Citarella che potrebbe tornare da titolare in mediana, permettendo a mister Nappi di prediligere un attacco esperto con Guida a completare il tridente con Cardella e Liurni.