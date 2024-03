Gelbison a Gallipoli, Erra: «Non andremo per accontentarci di un pari»

La Gelbison che non vince da quattro giornate nelle quali ha ottenuto altrettanti pareggi non riuscendo ad allontanarsi troppo dalla zona a rischio, domenica nella 27esima giornata è attesa dalla trasferta sul campo del Gallipoli, che è in piena zona palyout con i suoi 26 punti.

La Gelbison dal canto suo ne conta 33 per cui si può tranquillamente parlare di uno scontro in chiave salvezza e lo sa anche il tecnico dei cilentani Alessandro Erra.

«Questi quattro pareggi potevano portarci qualcosa in più anche perchè alle buone prestazioni non ha fatto seguito la vittoria, per cui siamo alla ricerca del bottino pieno e per questo abbiamo lavorato in settimana. Pur essendo una gara con una diretta antagonista per la permanenza in D non andremo in Salento per accontentarci del pareggio, punteremo al massimo anche se per farlo non solo dovremo dare continuità alle buone presatzioni ma essere più determinati e cinici sotto porta. La squadra è consapevole di aver di fronte un team che è in crescita come testimoniano gli ultimi risultati ottenuti dal club guidato da Cavallaro».

Per questo match Erra, dovrà rinunicare a Bubas squalificato, Croce e Lollo, ancora infortunati.

La gara si gioca all' Antonio Bianco di Gallipoli fischio d'inizio alle ore 15 arbitra Antonini di Rimini.