Nocerina-San Marzano 3-0: molossi cinici, blaugrana in 10

La Nocerina torna alla vittoria battendo il San Marzano col punteggio di 3-0. Passivo pesante per gli ospiti, condannati da due errori evidenti che hanno di fatto spianato la strada alla squadra di Nappi. La gara non ha offerto grande spettacolo, con pochi spunti davvero rilevanti.

Al 4’ Nocerina avanti con Guida, che insacca su retropassaggio “harakiri” di Mancini. Al 27’ quest'ultimo rimedia il rosso diretto su un fischio abbastanza “generoso” del direttore di gara, che per la restante parte di match ha tollerato scontri fisici ben più evidenti. Il San Marzano ha provato a rimettere in pari le cose con Camara, ma Fantoni ha risposto da par suo.

Al 40’ Musso sbaglia un lancio servendo in pratica Guida che scappa via sulla sinistra e gira al centro un cross sul quale Cardella è troppo solo per fallire il gol del raddoppio. In doppio vantaggio e in superiorità numerica la Nocerina prova a controllare e concede ben poco al San Marzano. Al 40’ Cardella arrotonda il punteggio per il definitivo 3-0 che riporta al successo i rossoneri dopo tre pareggi di fila.

Sul fronte opposto, si ferma a quattro gare la striscia di risultati utili consecutivi per l'undici di Zironelli.