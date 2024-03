Romana-Nocerina, probabili formazioni: Nappi valuta Liurni e Mariano

Un primo scoglio importante nel cammino verso il secondo posto al termine della stagione regolare. Dopo la vittoria nel derby casalingo con il San Marzano, la Nocerina rende visita alla Romana nel primo dei tre scontri diretti che chiuderanno l'annata dei molossi. Si giocherà a porte chiuse per inadeguatezza dell'impianto capitolino. E sarà la terza partita di fila senza i tifosi per la Nocerina, che sabato scorso aveva scontato la squalifica del campo subita dopo il derby con la Cavese.

In campo mister Nappi dovrà fare a meno del difensore under Crasta, alle prese con problemi fisici.

Ancora ai box anche il difensore Lomasto, mentre hanno pienamente recuperato l'altro under difensivo Mariano e l'attaccante Liurni. Il tecnico ha sottolineato che per entrambi potrebbe non esserci spazio per l'intera durata del match, con valutazioni da fare nell'imminenza della partita.

«La Nocerina arriva con entusiasmo a questo scontro diretto - ha affermato mister Nappi -. Dobbiamo dare seguito al nostro cammino dopo aver ottenuto una bella vittoria contro il San Marzano. Sarà comunque una partita difficile, su un campo più piccolo dove potremmo avere qualche difficoltà come già capitato altre volte. Ci aspetta una battaglia come tutte quelle da qui alla fine. In chiave playoff non dobbiamo fare calcoli. Pensiamo a fare punti partita dopo partita, poi i conti si faranno alla fine».