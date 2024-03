Santa Maria Cilento-Casarano: obiettivo i 3 punti per l'impresa salvezza

Il Santa Maria Cilento, ultima della classe e con una situazione davvero molto complicata trova sulla sua strada un'altra big in corsa per i playoff il Casarano. Una partita che nonostante la differenza di forze in campo e di classifica gli uomini del tecnico Gianluca Esposito, non possono sbagliare per evitare di vedere allontanare la terz'ultima piazza che garantisce la partecipazione ai playout.

Non si è tenuta la consueta conferenza stampa, ma il tecnico nolano dopo l'ultima prova persa sul campo della capolista Altamura, aveva sottolineato il coraggio mostrato dai suoi ragazzi e proprio questo che il timoniere giallorosso chiede ai suoi ragazzi, per poter credere nel miracolo salvezza. Per questa gara recupera gli attaccanti Gassama e Gaeta. Il match con il Casarano si gioca al Carrano di Castellabate con inizio alle ore 14.30 dirige Guitaldi di Rimini.