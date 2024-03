San Marzano-Nuova Florida probabili formazioni: Zironelli ritrova tre pedine in difesa

Impegno casalingo per riprendere il filo del discorso interrotto contro la Nocerina. Il San Marzano ospiterà domani pomeriggio la Nuova Florida al Comunale di Palma Campania. Un'occasione importante per i blaugrana, chiamati al riscatto dopo la sconfitta nel derby del San Francesco.

Rispetto a sabato scorso, mister Zironelli ritrova pedine soprattutto nel reparto arretrato. Il portiere Cevers è rientrato dall'impegno nell'Elite Round di qualificazione agli Europei Under 19 disputato con la Nazionale della Lettonia. E si riprenderà il posto da titolare in campo. A disposizione anche gli esperti centrali difensivi Altobello e Bruno, anch'essi assenti a Nocera.

Si prolunga ancora l'assenza per infortunio del capitano Di Gennaro, così come dovrà stare fermo ai box l'under Balzano, rimasto coinvolto in un incidente stradale nei giorni scorsi, fortunatamente senza gravi conseguenze.

La lista degli indisponibili comprende infine gli squalificati Mancini e Ndow, oltre all'altro portiere Pareiko ancora impegnato con la formazione Under 21 dell'Estonia.

Dunque, Zironelli sarà ancora costretto a “pescare” dalla formazione Juniores. Dopo la gara di Nocera, nuova convocazione per il portiere Guttuso ('08), la mezzala Violante ('05) e il centrocampista offensivo Bevilacqua ('06). Ad essi si aggiunge anche il difensore Di Prisco ('06) alla prima convocazione con la prima squadra blaugrana.