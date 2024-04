Flaminia Civita Castellana-San Marzano, probabili formazioni: quattro assenze per Zironelli

Il San Marzano ha sostenuto questa mattina la seduta di allenamento di rifinitura in vista della partita esterna con la Flaminia Civita Castellana, in programma domani alle 15. I blaugrana cercano i punti per chiudere definitivamente i conti col discorso salvezza, allo stesso modo dei padroni di casa che in classifica hanno un punto di vantaggio, 40 contro 39.

La squadra del presidente Felice Romano attende anche gli esiti del reclamo proposto dalla Nuova Florida per un presunto errore tecnico del direttore di gara che non riguarda però l'azione che aveva portato al gol del successo firmato da Altobello.

La concentrazione del gruppo però è tutta per l'appuntamento di domani al Madami, per il quale il tecnico Zironelli dovrà per l'ennesima volta fare i conti con diverse assenze. Ancora out il capitano Di Gennaro, ormai assente da diversi appuntamenti ufficiali.

Non ha ancora recuperato nemmeno l'attaccante Allegretti, fermato da un nuovo problema muscolare nell'immediata vigilia della gara con la Nuova Florida.

E in settimana si sono registrati altri due stop in organico. Out infatti il difensore La Gamba e il centrocampista offensivo Ziello, entrambi alle prese con problemi fisici che non dovrebbero comunque causarne assenze prolungate. La buona nuova riguarda il rientro del centrocampista gambiano Ndow: il classe 2005 gambiano torna a disposizione dopo aver scontato ben tre turni di squalifica rimediati a margine della partita col Trastevere e offrirà a Zironelli un'ulteriore valida alternativa nella pattuglia di under da schierare in campo.