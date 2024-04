Santa Maria Cilento, il derby con l'Angri ultima chiamata

Il Santa Maria Cilento con una situazione di classifica disperata è atteso dal derby sul campo dell'Angri. Per i giallorossi di Castellabate sembra davvero essere l'ultima chiamata per tentare una disperata corsa a evitare la retrocessione diretta.

A presentare la sfida il vice allenatore Cosimo Baldassarre, il quale parla di una squadra per niente abbattuta e demotivata.

«I ragazzi sono molto concentrati dimostrando grande professionalità che vogliono ottenere il risultato ad ogni costo. Sappiamo che è una sfida importante e abbiamo il sogno di riuscire nell'impresa consapevoli che è difficile ma non impossibile».

Per questo derby tra i cilentani sarà emergenza in avanti con le assenze di Tedesco e Gassama, oltre al fatto che si può contare solo su 8 over. La gara si gioca al Novi di Angri con inizio alle ore 15, dirige Galiffi della sezione di Alghero,