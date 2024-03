Gelbison, per i lavori di restyling del Morra in corsa 7 imprese

C'era attesa in casa Gelbison per la vicenda legata allo stadio cittadino " Morra" chiuso per lavori di ristrutturazione. Presso il comumune è stata aperta la procedura della gara di appalto per il restyling dell'impianto sportivo che dovrà ospitare le gare casalinghe dei rossoblù che da due stagioni sono in giro per la provincia a caccia di un campo e che da qualche mese hanno trovato casa a Capaccio.

Al bando predisposto dall'amministrazione comunale di Vallo della Lucania, hanno risposto sette imprese.

Ora sarà nominata la commissione che dovrà valutare le diverse offerte pervenute e scegliere che dovrà effettuare i lavori. Ricordiamo che l'importo è nella misura di 1.5 milioni di euro, cifra che prevede la messa in opera di un nuovo manto erboso artificiale, l'adeguamento delle tribune e degli spogiatoi, l'installazione dell'impianto di illuminazione con led, e un nuovo impianto antincendio.

E' apparso ottimista il consigliere delegato allo sport nonchè capogruppo della maggioranza consiliare Antonio Bruno: «Entro un paio di settimane sarà scelta l'impresa poi si procederà a dare inizio ai lavori con l'auspicio di vedere giocare la Gelbison per l'inizio della prossima stagione».