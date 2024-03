Gelbison-Manfredonia 2-1: reti pesanti per Bubas e Kosovan

La Gelbison ritrova la vittoria dopo cinque giornate e lo fa a spese del Manfredonia nonostante i tifosi rossoblù non abbiano accolto l'invito della società a riempire gli spalti del Vaudano di Capaccio. A decidere il match le reti di Bubas schierato in attacco al fianco di Barone, e Kosovan.

Una rete per tempo inframezzata da quella di Carbonaro per i sipontini. La gara si sblocca poco dopo la mezz'ora per il penalty assegnato ai cilentani per il fallo subito da Casiello, alla battuta va Bubas, che supera Borrelli. Cilentani nel finale di tempo vicino al raddoppio con Casiello, ma la sua conclusione si ferma sul palo. Nella ripresa tra le fila della Gelbison si rivede l'attaccante Croce al posto di Barone, ma è il Manfredonia a trovare il pareggio anche questa volta per un tiro dal dischetto: De Pace, commette fallo in area l'arbitro assegna il rigore che Carbonaro trasfroma spiazzando Milan.

La Gelbison si getta in avanti e al 33' va di nuovo in rete con un bel tiro al volo di Kosovan per il 2-1. Il Manfredonia ci prova fino all'ultimo ma nonostante i 6' di recupero il punteggio non muta e la Gelbison con i 3 punti vede avvicinarsi sempre più il traguardo salvezza.

Giovedì i rossoblù cilentani saranno impegnati a Bitonto.