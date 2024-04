Angri-Santa Maria, probabili formazioni: due le assenze

Una gara da non steccare per poter ancora sperare di agguantare la salvezza diretta. Domani l'Angri ospiterà al Pasquale Novi la Polisportiva Santa Maria, fanalino di coda del girone H di Serie D. Pochi calcoli da fare: bisogna vincere per ritrovare ossigeno in classifica e affrontare con un pizzico di ottimismo in più la volata finale della regular season.

Out gli esperti Schiavino e De Franco in retroguardia, mister Liquidato porterà al centro il terzino Picascia accanto ad Allegra.

Per il resto, ampie scelte a disposizione del tecnico ex Scafatese che spera in una maggiore efficacia dei suoi soprattutto in difesa. I 50 gol subiti rendono l'Angri la peggior difesa del girone H e le 30 reti all'attivo hanno bilanciato solo in parte i numeri negativi in terza linea.

C'è però poco da analizzare, visto che c'è ancora margine per scacciare i fantasmi della retrocessione diretta in Eccellenza. Il Bitonto, penultimo in graduatoria, ha 4 soli punti di svantaggio rispetto ai doriani, che dunque non possono più sbagliare.

Avranno dalla loro l'apporto di una tifoseria pronta ancora una volta a stringersi intorno alla squadra. Si va verso una tribuna stracolma al Novi, così da motivare ulteriormente il gruppo di Liquidato dopo i due ko per 3-0 consecutivi subiti per mano di Nardò e Martina.