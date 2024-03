Angri-Martina 0-3: doriani terzultimi

L'Angri incappa nella seconda sconfitta consecutiva per 3-0. Dopo Nardò, i doriani lasciano strada tra le mura amiche del Novi a un Martina che trova gli spunti decisivi solo nell'ultimo quarto di gara. Il portiere Palladino è stato grande protagonista con interventi provvidenziali, ma nulla ha potuto sulle tre reti della formazione di mister Pizzulli.

L'estremo difensore ex San Marzano blinda la porta già nei primi minuti in un paio di circostanze ravvicinate su Bonanno, poi si ripete su Tedesco alla mezz'ora.

Nel mezzo un paio di azioni pericolose dell'Angri che però manca il bersaglio con Longo e Rosolino.

Sullo 0-0 mister Liquidato prova alza il baricentro dell'Angri inserendo anche Ascione, ma poco prima della mezz'ora il Martina sblocca il risultato con Palermo. Palladino è costretto agli straordinari ancora con Bonanno, mentre sul fronte opposto è il collega Pirro a blindare la porta sulle sortite di Caccavallo. Negli ultimi minuti il Martina allunga il passo: prima il raddoppio di Virgilio al 90', con un fulmineo contropiede scattato sulla traversa colpita da Caccavallo su punizione e concluso dalla rete di Langone in pieno recupero.

Termina con questa gara il ciclo terribile per l'Angri che contro le prime cinque della classe ha rimediato 3 punti, segnando 1 solo gol e subendone 9. Capitolo da chiudere in fretta perché alla ripresa c'è uno scontro diretto fondamentale per il prosieguo della stagione: al Novi arriva la Polisportiva Santa Maria, fanalino di coda del girone e al momento non ancora condannata dall'aritmetica al ritorno in Eccellenza. Partita da affrontare con la necessaria aggressività per raddrizzare la barca e allontanarla dalla zona che vale la retrocessione diretta.