San Marzano-Budoni, probabili formazioni: match point salvezza con numerose assenze

Il San Marzano ospiterà domani pomeriggio il Budoni al Comunale di Palma Campania. Mezz'ora di anticipo per il fischio d'inizio rispetto all'orario federale, per consentire ai sardi un più agevole rientro in sede. I blaugrana provano a sfruttare il turno interno per chiudere definitivamente i conti con il traguardo salvezza.

Mister Zironelli predica umiltà ai suoi, per evitare il pericolo di sottovalutare l'impegno e rischiare una spiacevole sorpresa.

Al solito, come ormai capita da mesi, il tecnico blaugrana deve fare i conti con una lunga lista di assenti. Da mesi ormai ai box Tripicchio e Cusati, restano ancora fermi anche capitan Di Gennaro e l'attaccante Allegretti. Del lungo elenco fanno parte anche il centrocampista offensivo Ziello e i centrali difensivi La Gamba e Bruno.

«Abbiamo assenze e calciatori non al top della condizione - sottolinea Zironelli -. Il momento però è questo e non bisogna mollare. Sarà fondamentale anche l'apporto di chi subentrerà a partita in corso; non abbiamo bisogno dell'eroe di turno, ma del contributo di ogni singolo calciatore, che porti il suo singolo mattoncino in queste ultime quattro partite, per chiudere positivamente la stagione».

Di fronte ci sarà un Budoni motivato dopo la vittoria netta per 3-0 contro la Cynthialbalonga. «Non dobbiamo sottovalutare gli avversari - aggiunge il tecnico - perché questo campionato ci ha proprio insegnato quanto sia pericolso farlo. Siamo reduci da una sconfitta maturata con un gol assolutamente evitabile e molto simile a quelli presi a Nocera. Abbiamo lavorato su questo aspetto in settimana, puntando anche a migliorare la fase conclusiva visto che sprechiamo tanto quando andiamo al tiro».

Viste le assenze, l'esperto Chiariello potrebbe ritrovare una maglia da titolare in retroguardia accanto ad Altobello e a un under da scegliere tra Musso e Musumeci. Scalpita anche Rossi per la maglia da quarto a destra in mediana. In prima linea si ripropone il ballottaggio tra Munoz e Bacio Terracino per completare il tridente con Ferrari e Camara.