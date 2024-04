San Marzano sul Sarno, spari contro l'ingresso dello stadio: aperta un'indagine

Cinque fori d'arma da fuoco. È quanto stato trovato a ridosso del cancello d'ingresso dello stadio a San Marzano sul Sarno. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno avviato un'indagine per ricostruire quanto accaduto e capire se si sia trattato di una bravata o di un atto intimidatorio. All'interno sono in corso dei lavori da parte di una ditta per ammodernare la struttura. Da un primo sopralluogo, effettuato anche con i militari della sezione scientifica, non sono stati trovati resti o prove dei colpi d'arma da fuoco.

Dunque, nessun bossolo nè tantomeno ogive.

I fori erano presenti sul cancello d'ingresso dello stadio. Chi ha sparato ha probabilmente utilizzato un'arma di grosso calibro. I carabinieri sono alla ricerca di testimoni ma anche di telecamere di sorveglianza, dalle quali potrebbe essere possibile ricavare elementi utili per le indagini.

Sul posto i militari erano giunti proprio a seguito di una segnalazione, in via Gramsci. Le attività d'indagine sono coordinate dalla procura di Nocera Inferiore, nonostante allo stato siano scarsi e pochi gli elementi per individuare l'autore dei colpi d'arma da fuoco.