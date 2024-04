Incidente a Campagna, morti due carabinieri. Il cordoglio dello Stato: «Vicini alle famiglie»

«Esprimo profondo cordoglio per il tragico incidente stradale, avvenuto in provincia di Salerno, in cui hanno perso la vita due carabinieri. Rivolgo alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore e dell'appuntato scelto Domenico Ferraro le più sentite condoglianze e alle persone ferite sinceri auguri di pronta guarigione». Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, intervenuto sulla morte dei due carabinieri di sabato sera tra Eboli e Campagna in cui due giovani militari di 23 e 26 anni hanno perso la vita.

Al cordoglio si è unito anche Ignazio La Russa: «Ho appreso con profondo dolore dell'incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada statale 91 a Campagna nel quale hanno perso la vita due carabinieri, il maresciallo Francesco Pastore e l'appuntato scelto Domenico Ferraro.

Desidero esprimere ai loro familiari e all'Arma il mio sincero e profondo cordoglio e alle persone rimaste ferite gli auguri di pronta guarigione» le parole in una nota del Presidente del Senato.

«Sono profondamente addolorato per quanto accaduto la scorsa notte in provincia di Salerno. Il mio cordoglio all’Arma e ai familiari dei due Carabinieri che hanno perso la vita, e gli auguri di una pronta guarigione al militare affidato alle cure dei sanitari». Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in merito al grave incidente.

Gli fa eco il Comandante Generale Teo Luzi dal Comando generale dell'Arma: «Esprimiamo profondo cordoglio alle famiglie del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro, deceduti questa notte a Campagna in un incidente stradale durante un servizio di controllo del territorio, a tutela dei cittadini»

«La comunità di Montesano si stringe intorno all'immane dolore che ha colpito la famiglia Ferraro per la prematura perdita di Francesco, la cui generosità tutti noi abbiamo sperimentato. Siamo vicini con affetto profondo e sincero ai genitori Paola e Antonio e ai fratelli Gigi, Michele e Alessandro che vivono in questo momento un dolore straziante». Anche l'Amministrazione comunale di Montesano Salentino, guidata dal sindaco Giuseppe Maglie, dove era nato Francesco Ferraro, uno dei due carabinieri pugliesi morti, si unisce al cordoglio: «Interpretando il comune sentimento dei concittadini, in concomitanza con il funerale, verrà proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia. Le più sentite condoglianze a tutti i familiari da parte dell'Amministrazione comunale e dei cittadini tutti. Ciao Francesco, resterai nei nostri cuori».

«Francesco era un amico. Una persona straordinaria, eccezionale. Una di quelle persone che ha sempre dedicato la sua vita al sociale». Così il vice sindaco di Montesano Salentino, Alessandro Verardo, ricorda il suo amico, l'appuntato dei carabinieri Francesco Ferraro «Veniva ogni 15 giorni qui a Montesano dove vive la sua famiglia. Ogni volta era sempre disponibile per qualsiasi necessità. Abbiamo fatto insieme tantissime cose. Tantissime attività nell'ambito della protezione civile. Era un ragazzo speciale. Qui siamo una piccola comunità di 2600 anime e ci conosciamo tutti. Francesco era amato da tutti perché buono di cuore. Un dolore enorme. Una perdita grandissima per la sua famiglia che abita ad una manciata di metri dalla mia abitazione e per tutta la comunità. Credeva in tutto quello che faceva».

Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani: «Esprimo sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e per il suo tramite alle famiglie del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro, giovani servitori dello Stato deceduti in servizio in un incidente avvenuto questa notte, in provincia di Salerno». È quanto si legge in una nota in cui si sottolinea che il Prefetto Pisani auspica una pronta guarigione per il carabiniere Paolo Volpe rimasto ferito.

«È con profondo dolore che esprimo, a nome mio e di tutta la famiglia della Difesa, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro, militari dell'Arma scomparsi ieri sera a causa di un tragico incidente stradale durante lo svolgimento del loro servizio di controllo del territorio. Un pensiero di vicinanza e auguri di pronta guarigione all’altro carabiniere rimasto ferito». Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto dopo il tragico incidente «Ho espresso all’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa e al Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, le mie più sentite condoglianze. Tutta la Difesa si stringe idealmente ai familiari e agli affetti più cari del Maresciallo Francesco Pastore e del Carabiniere Francesco Ferraro».