Portici-Licata 1-0: continua la marcia salvezza degli azzurri

Torna al successo il Portici dopo il ko di Siracusa: gli azzurri s’impongono di misura al San Ciro sul Licata nel segno di Mauri e si tengono sulla scia della Sancataldese. I tre punti tengono in corsa gli azzurri per la salvezza diretta ma le distanze nella bassa classifica restano invariate complici i concomitanti successi di San Luca (vittorioso sul Sant’Agata e sempre dietro di due lunghezze) e Sancataldese (netto 3-0 sul sull’Akragas, che consolida il +6 sull’undici di Condemi).

Al San Ciro la gara resta in equilibrio per tutta la prima frazione di gioco. Mauri ci mette poi cinque minuti, nella ripresa, a trovare la via del gol che decide la gara: una rete d’opportunismo che tiene vive le speranze salvezza azzurre. E domenica un’altra cruciale sfida, con il Portici impegnato in casa della Gioiese, penultima a -6 dal Castrovillari, terzultimo.