Gallipoli-Gelbison 1-0, decide la rete di Munoz

Per la Gelbison sul campo del Gallipoli arriva una bruciante sconfitta che riporta i rossoblu i cilentani a sentire nuovamente il fiato sul collo delle pericolanti a partire proprio dalla compagine salentina che ora dista solo 4 lunghezze dagli uomini di Erra.

Il tecnico salernitano per questa gara proprone un attacco inedito e fin dal primo minuto mette in campo i rientranti Barone e Gagliardi, nel consueto 3-5-2. Stesso tema tattico che propone il Gallipoli di Cavallaro, che si affida come terminali a Kapnidis e a Munoz, quest'ultimo risulterà l'uomo partita con la marcatura che rompe l'equilibrio alla mezz'ora della ripresa.

Dopo una prima frazione giocata sostanzialmente alla pari, è l'attacante spagnolo a battere Milan e portare in avanti il team giallorosso.

La reazione della Gelbison non sortisce gli effetti sperati e il risultato non muta fino al triplie fischio.

Il Gallipoli con questo successo si porta a quota 29, mentre la Gelbison resta ferma a 33 punti e domenica riceve a Capaccio il Manfredonia uscita malconcia dalla trasferta con la Paganese, che la precede però, di una lunghezza contando 34 punti.