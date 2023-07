Capaccio Paestum, scontro frontale auto-scooter: ferito titolare di un bar

Scontro frontale tra auto e scooter lungo Viale della Repubblica, a Capaccio Paestum. Ad avere la peggio un 49enne del posto, titolare di un noto bar proprio all’incrocio della Laura, che è stato trasportato in ospedale.

Per cause ancora in corso di accertamento, il centauro si è scontrato frontalmente con una Volkswagen T-Roc, riportando un serio trauma cranico e facciale, oltre a lesioni all’addome e agli arti inferiori.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno poi tradotto l'uomo all'ospedale di Eboli. Rilievi, invece, eseguiti dagli agenti della polizia locale.