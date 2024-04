Lustra, al via i lavori di messa in sicurezza dopo oltre 10 anni sulla provinciale 112

Dopo oltre 10 anni, inizieranno nei prossimi giorni i lavori di messa in sicurezza sulla strada provinciale 112 che collega i comuni di Lustra e Rutino.

Ad annunciare l’avvio del cantiere è il primo cittadino, Luigi Guerra: «Da oltre 12 anni, la frana sulla strada ha rappresentato un grande disagio e soprattutto un grave pericolo. Un grande ringraziamento per tutto ciò va al presidente della Provincia Franco Alfieri che ha ascoltato le nostre esigenze e quelle di una comunità intera, rendendo tutto ciò possibile».

Si tratta di lavori di messa in sicurezza, consolidamento e rinforzo, con un miglioramento del sistema di regimentazione delle acque, che è stata la causa principale della voragine attuale.

«Qualcuno aveva parlato di disinteresse e bugie - conclude Guerra - noi come sempre, ci abbiamo messo la faccia, rispondendo con i fatti in poco più di 3 anni di Amministrazione portiamo a casa un altro grande risultato per il nostro territorio».