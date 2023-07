Ombrelloni selvaggi, blitz in spiaggia a Capaccio Paestum della polizia locale

Blitz all’alba contro gli ombrelloni selvaggi sulle spiagge libere da parte della polizia municipale di Capaccio Paestum. I vigili urbani sono intervenuti nelle località Laura, Licinella e Linora. I caschi bianchi hanno rinvenuto un centinaio di attrezzature per la balneazione, come ombrelloni, sdraio e giochi per il mare, appositamente lasciati da ignoti bagnanti al fine di occupare, in modo furbesco e fraudolento, il miglior posto al sole sulla spiaggia libera. In alcuni casi, addirittura, le attrezzature erano legate con le catene vicino alle reti di recinzione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni per contestare un fenomeno che purtroppo non accenna ad attenuarsi lungo tutta la costa.