Capaccio Paestum, violento scontro tra auto e furgone: c'è un ferito

Poteva avere gravissime conseguenze l'incidente che si è registrato nel primo pomeriggio di oggi in viale della Repubblica a Capaccio Paestum. Un furgone di una società di fornitura dell'energia elettrica e una Peugeot 208 si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Il Doblò sul quale viaggiava un ragazzo si è ribaltato, finendo nella pista ciclabile, mentre la Peugeot ha finito la sua corsa contro il marciapiede. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri di Capaccio Scalo.

Diverse le ferite riportate dall'uomo alla guida dell'autovettura, trasportato in ospedale. Tanto spavento, ma fortunatamente nulla di grave, per il ragazzo alla guida dell'altro mezzo.