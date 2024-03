San Marzano all'esame Ostiamare: Zironelli chiede continuità ai suoi

Il San Marzano ospiterà domani l'Ostiamare al Comunale di Palma Campania. Fuori per squalifica l'under Ndow, i blaugrana rinunceranno ancora al difensore Bruno e al capitano Di Gennaro, fermi ai box per problemi fisici. Chiuso positivamente il trittico di scontri diretti in soli otto giorni, la squadra del presidente Felice Romano se la vedrà domani contro il miglior attacco del girone G di Serie D.

«L’Ostiamare propone un ottimo calcio - ammonisce mister Zironelli - e se fai tanti gol vuol dire che sai arrivare spesso in area.

Dobbiamo essere bravi a impedire queste cose e provare a ripartire nel modo giusto. Per quanto ci riguarda, manca poco alla fine della stagione e non possiamo più lasciare nulla al caso».

L'allenatore dei blaugrana ritorna sulle ottime prove fornite nell'ultima settimana: «Le tre partite in pochi giorni ci hanno permesso di ricompattarci. In campo ho visto una squadra aggressiva e tosta. Affrontiamo una squadra che la scorsa estate aveva aspettative importanti, che ha un po' fatto fatica ma poi si è ripresa. Abbiamo preparato bene questa settimana nonostante ci siano defezioni e dobbiamo rimanere sul pezzo in queste ultime partite che restano alla fine del campionato».

Nessun calcolo a lungo termine né tabelle che potrebbero distrarre i calciatori. «Domani è un altro step fondamentale per noi - conclude Zironelli -. Con una vittoria potremmo consolidare il nostro buon momento e provare a distanziare ulteriormente la zona calda. Mi aspetto di rivedere in campo l’atteggiamento visto nelle ultime tre partite».