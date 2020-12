Quella di domani sarà l'ultima domenica di stop per il Giugliano di Massimo Agovino, da oltre un mese pesantemente condizionato dall'emergenza Covid. I gialloblu torneranno in campo il 13 dicembre contro l'Afragolese, l'atteso derby, nonché uno dei tre match che i tigrotti devono recuperare. Sul fronte Covid, in attesa dell'ultimo giro di tamponi, arrivano per ora buone notizie: un solo componente della rosa, che aveva contratto il virus la scorsa settimana, è attualmente positivo. Il resto della truppa si sta allenando regolarmente allo stadio De Cristofaro di Giugliano. Il tecnico Agovino sta provando nuove soluzioni per il reparto offensivo, dove potrebbe presto fare il suo esordio l'attaccante argentino Lautaro Fernandez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA