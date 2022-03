Giugliano-Afragolese 2-0, un gol per tempo nel derby

Un gol per tempo e il Giugliano stende l'Afragolese. La capolista, al termine di una gara piacevole e combattuta, si impone per 2-0. In avvio di prima frazione è Biasiol, il difensore croato del Giugliano, a sbloccare il risultato con un'incornata vincente. Il Giugliano controlla bene le sfuriate degli ospiti, ma nel finale l'Afragolese si divora un gol con Longo, che spara alto da favorevole posizione. I giochi si chiudono nel secondo tempo, quando Cerone raccoglie la corta respinta di Romano e di destra sigla la rete della tranquillità. Nel finale di gara entrambe le compagini colpiscono due legni: clamoroso il doppio palo di Ferrari, subentrato a Kyeremateng.