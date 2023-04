Sorrento-Sarrabus Ogliastra 2-1 e i rossoneri tengono il passo della Paganese

Il Sorrento supera il Sarrabus Ogliastra (2-1) e mantiene il passo della Paganese (vittoria con risultato tennistico, 6-1 in casa col Cassino), in attesa del derby di giovedì prossimo con la Casertana al Pinto. Rossoneri e azzurrostellati (giovedì in Sardegna ospiti dello stesso Sarrabus Ogliastra) proseguono la marcia appaiati in vetta alla classifica con 58 punti, distanziata la Casertana a 52.

Il Sorrento parte deciso e determinato, consapevole dell’importanza di alimentare la classifica con una vittoria. Al 1’ Badje si invola sulla destra il cross al centro trova Scala pronto alla deviazione a rete ma il portiere ospite Floris è bravo a respingere a deviare di piede in calcio angolo. Sugli sviluppi del corner la conclusione di Petito di testa non impensierisce il Sarrabus. Al 12’ Petito indovina il diagonale vincente dal centro dell'area ma l'arbitro annulla la rete per una presunta posizione irregolare di fuorigioco di un compagno. Insiste il Sorrento e al 26’ arriva la rete del vantaggio con Scala. Il ventenne attaccante batte il portiere Floris con un destro da posizione ravvicinata. Lo stesso Scala era stato pericoloso un minuto prima, su assist di Todisco dalla destra. Prima del riposo ancora in evidenza il Sorrento in fase conclusiva con La Monica (34’), Badje (38’) e Erradi (43’). Nella ripresa, al 2’ arriva il raddoppio con lo stesso Erradi: il centrocampista rossonero si avventa come un falco sulla corta respinta del portiere Floris e lo trafigge con una conclusione di destro. Il Sorrento sfiora il tris all’8’ con Badje che conclude debolmente.

Gli ospiti hanno una reazione concreta e accorciano lo svantaggio al 10’ con Ladu con una rete dalla distanza. La replica del Sorrento non si fa attendere, ma Floris devia in angolo la conclusione di Petito (11’). Nel finale rossoneri in trincea per difendere il prezioso 2-1.