Ragusa-Santa Maria 2-2, ai cilentani non basta il doppio vantaggio

Il Santa Maria Cilento dopo un ottimo primo tempo chiuso sul doppio vantaggio vede sfumare nella ripresa la vittoria e si deve accontentare solo di un punto dalla trasferta in terra siciliana sul campo del Ragusa.

Dopo un buon avvio dei padroni di casa con conclusioni di Pane al 2’ e Randis al 10’ senza creare problemi a Cannizzaro, è il Santa Maria a prendere in mano la partita cross di Ielo, non sfruttato da Johnson al minuto 13. Tocca poi a Maio calciare alto. Il vantaggio dei giallorossi arriva al 27’ angolo di Pane, il portiere siciliano non è perfetto nell'uscita e la sfera finisce sul corpo di Tandara che firma l'1-0. Dopo sette minuti arriva anche il raddoppio: Johnson, calcia dai 18 metri e l'estremo Pitarresi si fa passare la sfera sotto le braccia e la palla termina in rete. E sullo 0-2 si va negli spogliatoi.

Nella ripresa parte deciso il Ragusa che si fa vedere con Manfrè, poi l'estremo cilentano è chiamato agli straordinari sulla conclusione ravvicinata di Meola. È il preludio alla rete della formazione isolana al minuto 15 su azione dalla bandierina la testa di Pertosa buca la porta del Santa Maria e riapre i giochi. Al 25’ i cilentani restano in dieci per l'espulsione di Ielo. Alla mezzora Randis impegna ancora Cannizzaro, il quale dopo tre minuti è costretto a capitolare per la seconda volta grazie ad un tiro di Manfrè che lo sorprende con una battuta dal limite dell'area. Nonostante gli assalti finali del Ragusa il risultato non cambia e al triplice fischio è 2-2. Il Santa Maria Cilento consolida la posizione di centro classifica e giovedì nel turno pre-pasquale ospita il San Luca.