Ragusa-Real Casalnuovo 2-1: trasferta amara per i granata

Seconda sconfitta consecutiva per il Real Casalnuovo. La squadra di Esposito cade di misura (2-1) sul campo del Ragusa. Ai granata, in piena zona plyoff, non basta il gol della stelle Reginaldo per evitare il ko.

I padroni di casa passano in vantaggio con Cardinale, al 27' del primo tempo, che di testa batte Rossi. Il Real prova a reagire e si riversa nella metà campo siciliana.

A dieci minuti dalla fine del primo tempo arriva anche il gol del pari, siglato da Reginaldo su calcio di rigore. Ripresa segnata dall'equilibrio, ma al 25' la doccia gelata per i granata. Oddo raccoglie l'assist di Reniero e beffa per la seconda volta Rossi. Il forcing finale degli uomini di Rossi non sortisce gli effetti sperati. Mercoledì, allo Iorio di Casalnuovo, sarà di scena la capolista Trapani.