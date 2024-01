Real Casalnuovo-Città di Sant'Agata 0-2, ko ma granata ancora in piena zona playoff

Real Casalnuovo sconfitto in casa, ma ancora in piena zona playoff. Per gli uomini di Esposito, battuti allo Iorio dal Città di Sant'Agata, è la seconda battuta d'arresto casalinga in campionato.

I granata, pur perdendo, hanno comunque disputato una buona gara. A decidere il match i gol di Alagna, al 29' del primo tempo, sugli sviluppi di una ripartenza ben congeniata. Sul finire della prima frazione, poi, il raddoppio degli ospiti con Nagy che raccoglie il tap-in di testa dopo un tiro sulla traversa.

Raffaele Esposito, tecnico dei padroni di casa, espulso nelle battute finali di gara. Nel prossimo turno il Real Casalnuovo sarà opposto al Ragusa.