Serie D, cambia l'obbligo under: dal prossimo anno saranno tre

La Serie D si prepara a una nuova svolta normativa dalla prossima stagione. Nel corso della riunione delle società iscritte al massimo campionato dilettantistico nazionale, il Consiglio Direttivo ha deciso, in pieno accordo con tutti i club, che nelle annate 2024-25 e successiva sarà ridotto il numero di calciatori under da schierare obbligatoriamente in campo per tutta la durata delle partite.

Si passerà da quattro a tre, avvicinandosi dunque a quanto i singoli comitati regionali impongono per i rispettivi campionati principali di Eccellenza e Promozione.

In diverse regioni, tra cui la Campania, l'obbligo riguarda lo schieramento di due giovani in età di Lega. E la riduzione a tre in Serie D renderà un po' meno complicato il lavoro di allestimento della rosa delle neopromosse nel massimo campionato dilettantistico.

I numeri emersi dal contest “Giovani D Valore” testimoniano che, tranne rare eccezioni, quasi tutti i club di Serie D riescono a schierare in campo anche un numero di under maggiore rispetto agli obblighi. Segno tangibile che la valorizzazione dei ragazzi provenienti dai settori giovanili è una strada percorsa volontariamente dalle società, non solo per imposizione normativa.

In Campania diverse società di Serie D si stanno facendo apprezzare per l'impiego “supplementare” di under, così come testimoniano le graduatorie del contest che vedono Polisportiva Santa Maria, Paganese, Cavese e Real Casalnuovo primeggiare nei rispettivi gironi.