Paganese-Angri gara a rischio: possibile divieto di trasferta

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazione del Ministero dell'Interno ha inserito la gara Paganese-Angri tra quelle connotate da profili di rischio per l'ordine pubblico. Il derby, valido per la quindicesima giornata nel girone H di Serie D, è in programma domenica 10 dicembre prossimo allo stadio Marcello Torre di Pagani.

L'Osservatorio ha rinviato ogni opportuna valutazione al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, imponendo alla società di casa di non attivare la prevendita dei biglietti fino alle decisioni degli organi competenti.

Già nella scorsa stagione, quando le due squadre si sono affrontate nel girone G, ci fu un provvedimento di divieto di trasferta per le tifoserie “viaggianti” in entrambe le gare. Facile dunque prevedere che anche per domenica prossima sarà adottata la stessa decisione, verosimilmente con limitazione della vendita dei biglietti ai soli residenti a Pagani.