San Marzano-Cos, anticipo alle 14: Zironelli tiene a freno l'entusiamo

San Marzano-Cos Sarrabus Ogliastra saraà anticipata di mezz'ora rispetto al canonico orario federale. La gara, valida per la quindicesima giornata nel girone G di Serie D, si disputerà domenica prossima al Comunale di Palma Campania con fischio d'inizio alle 14. Le due società si sono accordate per richiedere al Dipartimento Interregionale la variazione di orario, così da facilitare il rientro della formazione ospite in Sardegna al termine della partita.

Alla sfida contro la seconda della classe arriverà un San Marzano reduce da dieci risultati utili di fila e soprattutto da due vittorie consecutive, che hanno permesso ai blaugrana di staccare la zona rossa della classifica.

Il tecnico Mauro Zironelli però tiene a freno eventuali entusiasmi ingiustificati, sottolineando che «l'obiettivo della squadra dovrà essere in primis quello di consolidare il momento positivo, senza guardare assolutamente alla classifica».

Analizzando la partita contro il Budoni, l'allenatore del San Marzano evidenzia che «nel primo tempo gli avversari ci hanno creato ci hanno pressato bene, ma abbiamo comunque avuto due nitide occasioni con Camara e Ferrari. Nel secondo tempo Di Gennaro ha sbloccato la partita e da lì la strada si è messa in discesa».

Gioia anche per il difensore Luca Bruno, al suo primo centro stagionale con un movimento da centravanti consumato. «Mi è arrivato il pallone dall'angolo, mi sono girato e provandoci di destro e mi è andata bene. Un gol che dedico alla mia ragazza e a tutta la mia famiglia».