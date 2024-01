Portici-Locri 1-3: blitz in rimonta, azzurri ko nello scontro salvezza

Cade il Portici dopo cinque risultati utili consecutivi. Gli azzurri frenano al San Ciro nello scontro diretto in chiave salvezza contro il Locri, che s’impone per 3-1. I tre punti consentono ai calabresi di portarsi in sestultima posizione e di accorciare proprio sul Portici, che vede quindi assottigliarsi ad una sola lunghezza il margine di vantaggio sulla zona playout. E dire che la gara si era messa bene per i ragazzi di Ciaramessa, in vantaggio al minuto 25 della prima frazione di gioco nel segno del solito Maione, che realizza di testa il gol dell’1-0. L’esultanza dura appena quattro minuti.

Gli ospiti pareggiano a stretto giro con Marsico ed appena un minuto dopo si complica la giornata dei padroni di casa per il rosso rimediato da Sellaf, che lascia i suoi in inferiorità numerica. Il Locri la ribalta al minuto 7 della ripresa con Leveque, poi – allo scadere – il tris di Costa.