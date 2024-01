Incidenti al Carrano di Castellabate. I tifosi del Barletta procurano danni all'impianto

Un nutrito gruppo di tifosi del Barletta oggi impegnato nel cilento sul campo di Castellbate nel match con il Santa Maria, si sono resi protagonisti di incidenti.

Dopo aver forzato i controlli non essendo in possesso del biglietto sono entrati all’interno del “Carrano” nel settore ospiti iniziando a dare avvio a un fitto lancio di petardi e fumogeni, che hanno costretto l'arbitro a ritardare il fischio.

Le scene di violenza gratuita sono ripresi anche a fine gara che ha coinvolto un centinaio di tifosi che, all’esterno dello stadio, hanno fatto esplodere bombe carta ed hanno opposto resistenza nei confronti delle forze dell’ordine impegnate nell'impianto cilentano.

I carabinieri hanno riportato la calma, con i supporters del Barlettta, i quali a bordo di minivan e mezzi privati, si sono rimessi in viaggio verso la Puglia. Solo per fortuna non si sono registrati feriti. Danni, invece, al Carrano a causa del fitto lancio di petardi sul rettangolo verde e ad alcune strutture pubblicitarie dell’impianto di Castellabate. I carabinieri hanno avviato l’attività investigativa per identificare i protagonisti degli incidenti. Appena il giorno prima,il Questore di Lecce aveva emesso dei Daspo nei confronti di tifosi del Barletta, per i disordini avvenuti lo scorso 4 dicembre in occasione della gara Casarano-Barletta.