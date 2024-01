Gelbison- Angri il derby vietato ai tifosi grigiorossi

C'è grande attesa per il derby Gelbison- Angri, sfida che alla luce della classifica di entrambe diventa un vero e proprio scontro salvezza e le tifoserie erano pronte a riempire gli spalti del Carrano, ma alla luce del provvedimento adottatato del sindaco di Catellabate lo potranno fare soltanto quelli della Gelbison, infatti, il settore ospiti del Carrano nuova casa per le gare casalinghe dei rossoblu cilentani rimarrà sbarrato ai tifosi grigiorossi.

Con ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Marco Rizzo, è stata disposta la chiusura del settore ospiti dello stadio Carrano. Delusione è stata espressa dai tifosi ospiti che erano pronti a riempire la tribuna dell'impianto cilentano.

La partita in programma per domenica, valida per la 20esima giornata del campionato di serie D girone H, sarà disputata pertanto a porte chiuse per i tifosi ospiti provenienti da Angri. Il match potrà essere seguito in diretta sui canali ufficiali della Gelbison.