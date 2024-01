Cavese ko in casa col Cassino: lo 0-2 interrompe la serie positiva

Si ferma a 13 gare la striscia di risultati utili consecutivi della Cavese. Gli aquilotti cedono meritatamente il passo a un Cassino apparso sicuramente più in palla e capace di creare un numero nettamente superiore di occasioni da gol dalle parti di Boffelli.

La gara termina col punteggio di 2-0 in favore degli ospiti, un ko che praticamente non incide sul piano della classifica, tenuto conto che la Sarrabus Ogliastra, seconda della classe, si è fermata sul pari interno contro il Sassari Latte Dolce.

Più spigliata la squadra di Carcione.

Nel primo tempo in pratica non c'è traccia della Cavese e si vedono solo gli azzurri, che non sfruttano diverse palle-gol con Cavaliere - due volte, Mazzaroppi e Cocorocchio. Un po' poco il tiro alle stelle di Urso al 20' sulla sponda biancoblu. Insiste il Cassino ma nemmeno Darboe inquadra lo specchio. Cosa che invece riesce ad Abreu, che al 44' dal limite dell'area ci prova con una rasoiata che si insacca grazie alla leggera deviazione di Magri che mette fuori causa Boffelli.

Nella ripresa non cambia la musica. Mazzaroppi conclude fuori nelle prime battute, poi al 9' arriva il raddoppio: Darboe si incunea in area dal fronte destro e piazza un cross basso sul quale si fionda Bianchi sul secondo palo per lo 0-2. Si vede Di Piazza con una conclusione alta, ma come immediata risposta Cavaliere mette ancora i brividi a Boffelli. Quest'ultimo è costretto agli straordinari al 35' per evitare la doppietta personale di Bianchi, poi Faella completa la giornata no per la Cavese rimediando due cartellini gialli nel giro di pochi minuti e chiudendo definitivamente i conti del match.