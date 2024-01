Morto l'ex capo eroe della polizia di New York, Joe Esposito era irpino

Si è spento dopo una lunga malattia l'ex capo della polizia di New York, Joe Esposito. Era originario dell'Irpinia, di Sant’Angelo dei Lombardi. Aveva 73 anni.

Era un eroe dell'11 settembre. Ad annunciare la scomparsa è stato il sindaco della Grande Mela, Eric Adams. «Ha lavorato duro per la sua città, fino alla fine, e l'ha lasciata in uno stato migliore», ha detto Adams: «Ha servito la sua città nei giorni più bui e nei momenti più luminosi, scalando i gradi da ufficiale della polizia di New York a capo del dipartimento fino a commissario per la gestione delle emergenze».

E poi, ha ricordato ancora il sindaco, negli ultimi anni ha continuato a prestare servizio come vice commissario del dipartimento dell'edilizia mentre combatteva il cancro.

Cresciuto a Brooklyn, ma rimasto molto legato alle radici italiane, Esposito è entrato a far parte della polizia di New York nel 1968 ed è stato nominato capo dipartimento nel 2000. Nel 2001 si è trovato a guidare la risposta dell'Nypd dopo gli attentati alle Torri Gemelle e anni dopo descrisse quel momento come il periodo più inquietante di tutta la sua vita. Il capo dei trasporti della polizia di New York, Michael Kemper, ha definito Esposito «una leggenda»: «Qualunque ruolo nel servizio pubblico abbia poi ricoperto nella vita, rimase sempre Chief Espo per i membri della polizia, me compreso». Dolore e cordoglio anche in Alta Irpinia, non appena la notizia è stata resa nota.