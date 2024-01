Nuova ala a Ginecologia al Moscati

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha inaugurato il nuovo blocco parto dell’Azienda San Giuseppe Moscati di Avellino. Il Presidente accompagnato dal Direttore generale Renato Pizzuti, ha visitato un’ala realizzata completamente ex novo nell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia (secondo piano, settore B). Nello specifico, si tratta di spazi destinati alle partorienti, che potranno vivere tutte le fasi legate alla nascita dei loro figli in un ambiente intimo, accogliente e curato in ogni dettaglio.