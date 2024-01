Visita a sorpresa del presidente della Regione Vincenzo De Luca all'ospedale di Solofra. Prima di raggiungere la citta ospedaliera di Avellino, il presidente ha vistato i reparti del nosocomio della Valle dell'Irno da mesi al centro delle polemiche per la mancata riattivazione dopo la pandemia del pronto soccorso. Con il sindaco Moretti De Luca ha visitato le corsie dell'ospedale che è stato accorpato al Moscati di Avellino. "Il nuovo ospedale nacque nel '91- dice il senatore Enzo De Luca che aveva contributo alla nascita del nosocomio - la ripresa di una struttura come il Landolfi deve essere sostenuta sia a favore del Moscati che oggi è sotto pressione, sia perchè è un ospedale strategico per l'area del Montorese e dell'Irno".