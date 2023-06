I fratelli Esposito, una domenica nera: tutti e tre hanno perso le loro rispettive finali

Una serata da dimenticare in casa Esposito, tutti e tre fratelli, ieri sera, hanno perso le loro rispettive finali. Sebastiano ha perso la finale dei playoff di Serie B con il suo Bari, Salvatore cade 3-1 nello spareggio salvezza contro il Verona e infine c'è Francesco Pio, il più piccoli dei tre,che ha perso la finale del Mondiale Under 20 contro l'Uruguay.

Partiamo da Sebastiano. Il ragazzo di proprietà dell'Inter inizia la sua stagione in Belgio nell'Anderlecht. Arriva al Bari a gennaio, dove si inserisce subito bene; segna 4 gol e nella finale di andata è uno dei più positivi, ha infatti guadagnato il rigore poi sbagliato da Cheddira.

Continuiamo con Salvatore. Come il fratello anche lui è stato di proprietà dell'Inter, che però lo ha ceduto alla Spal che lo hanno girato in prestito allo Spezia. Nel corso della sua avventura spezzina ha fatto vedere sprazi di grande talento, la specialità della casa è il calcio di punizione, e infatti basta che pensare al calcio piazzato che ha regalato la vittoria ai liguri contro il Milan. Ieri anche per lui niente da fare, 83 minuti di gioco senza lasciare il segno e retroccessione in Serie B.

Chiudiamo con il più piccolo dei tre: Francesco Pio. Anch'esso di proprièta dell'Inter, ancora deve esordire tra i professionisti. Lui, una prima punta molto interssanti con ottimi numeri in primavera, è stato autore di un buon Mondiale che lo ha visto giocare 5 partite e siglare una rete nella vittoria ai quarti di finale contro la Colombia.