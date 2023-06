Gelbison: sfuma la riammissione, ora si punta al ripescaggio

Alla mezzanotte di ieri è scaduto il termine ultimo per procedere alle iscrizioni in serie C e con la sola eccezione del Pordenone che ha rinunciato, di fatto spianando la strada al Mantova che ha beneficiato della riammissione, tutte le altre 59 aventi diritto tra cui il Messina e il Siena hanno provveduto a espletare la pratica anche se la posizione del club toscano è risultata incompleta per la questione stipendi per cui sarà bocciata dalla Covisoc, dando il pass all' Atalanta U.23. Una situazione che al momento taglia fuori la Gelbison che sperava nella riammissione, invece ora dovrà attendere venerdì 30 giugno quando la Commissione darà il parere sulle domande presentate per poter eventualmente rientrare attraverso il ripescaggio, la cui graduatoria segue questo criterio si procede dando spazio alla seconda squadra di serie A, poi alla vincente playoff serie D e a seguire una retrocessa dalla C. Stante la situazione per la Gelbison le chance di rientrare in terza serie sono ridotte al lumicino.