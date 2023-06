Gelbison, Puglisi: «Abbiamo le carte in regola per riammisione o ripescaggio in C»

Dopo aver metabolizzato l'amara retrocessione in D, in casa Gelbison le speranze di tornare tra i professionisti nelle ultime ore sono tornate a crescere in modo concreto a renderlo possibile le notizie che provengono dalle società che sono in affanno per formalizzare l'iscrizione nei tempi stabiliti a causa delle pesanti situazioni debitorie in cui versano almeno tre club, questa situazione ha fatto tornare l'entusiasmo tra i tifosi rossoblu, i quali sperano di vedere anche nella prossima stagione il club cilentano che rappresenta la città territorio del Cilento, nel calcio che conta.

A rendere fiducioso tutto l'ambiente sono le notizie che provengono da alcune società alle prese con una situazione economica disastrosa in particolare a 4 giorni dal termine ultimo fissato per martedì 20 giugno per presentare le domande di iscrizione alla serie C sono almeno tre quelle che presentano gravi problemi, a partire dal Messina che proprio nei playout ha avuto la meglio sui cilentani, con il presidente Sciotto, che ha detto di non iscrivere il club al prossimo campionato anche alla luce del mancato passaggio al gruppo Mannino, ma anche il Siena e Pordenone entrambe alle prese con una situazione debitoria rilevante potrebbero rinunciare all'iscrizione.

Alla luce di questa situazione a sperare è proprio la Gelbison che nel frattempo con il presidente Maurizio Puglisi, ha provveduto a saldare tutti gli stipendi e versare le quote irpef nei termini stabiliti oltre a garantirsi le liberatorie per la fidejussione di 600mila euro necessaria per la riammissione a cui possono aspirare anche Mantova, San Giuliano city e San Donato squadre perdenti nei playout.

La riammissione segue una linea diversa dal ripescaggio dove i criteri sono diversi e il club cilentano appare in ritardo pur avendo le tutte le credenziali per concorrere. Ora non resta che attendere ancora qualche giorno e sapremo se la Gelbison potrà essere nuovamente tra le protagoniste della serie C.