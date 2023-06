San Marzano, approvato il progetto di restyling dello stadio Comunale

Il consiglio comunale di San Marzano sul Sarno ha approvato ieri sera all'unanimità la proposta di riqualificazione, valorizzazione e gestione dello stadio Comunale, presentata dal San Marzano Calcio. La società del presidente Felice Romano ha approntato un progetto che trasformerà completamente l'impianto sito in Prima Traversa via Gramsci.

Il massimo dirigente blaugrana ha sottolineato l'importanza del provvedimento di ieri. «È stato un cammino lungo, a tratti più tortuoso del previsto, ma è giunto finalmente a compimento.

Ora non resta che dare avvio ai lavori che renderanno lo stadio un vero e proprio gioiellino, un impianto all’avanguardia senza eguali in tutto il territorio e forse nell’intera regione Campania».

Il presidente Felice Romano ha tenuto a ringraziare la sindaca Carmela Zuottolo «che si è prodigata insieme alla sua squadra per portare a compimento tutto il percorso istituzionale della nostra proposta di riqualificazione dello stadio. Rivolgo un grazie particolare anche al vicesindaco Marco Iaquinandi, che ieri sera ha saputo illustrare tutto il lavoro fatto per far sì che questa nostra idea di riqualificazione dello stadio Comunale potesse prendere il via senza intoppi e soprattutto nel massimo rispetto della legge».

Nei prossimi giorni sarà formalizzata tutta la documentazione necessaria per consegnare di fatto le chiavi dello stadio Comunale al San Marzano Calcio. E dopo la cerimonia di posa della prima pietra, in programma nei prossimi giorni, il nuovo impianto inizierà a prendere gradualmente forma, per permettere alla società blaugrana di coltivare ambizioni sportive ancora maggiori.