Nocerina, primi nomi per la difesa: la prima scelta è un ex Ostiamare

Giorni di contatti per la Nocerina, che attende l'arrivo del nuovo direttore sportivo ma contemporaneamente sonda nomi per l'organico da affidare al tecnico Gianluca Esposito. Fari puntati sul reparto arretrato, con elementi funzionali al 3-5-2 che resta sistema di gioco di partenza per la Nocerina versione 2023-24.

L'idea è quella di puntare su due atleti esperti a cui affiancare un under, preferibilmente un 2004 così da diversificare tra retroguardia e centrocampo la pattuglia di atleti della stessa classe.

Diversi i nomi sondati per ciò che concerne le caselle di esperienza.

La prima scelta potrebbe essere Tommaso Mazzei, classe 1995 che nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell'Ostiamare, ma che nel 2021-22, alla sua prima esperienza in Campania, è stato protagonista della promozione del Giugliano in Serie C. Nella trattativa potrebbe giocare un ruolo importante l'ex diesse gialloblu Emanuele Righi, che non sarà nei quadri dirigenziali della Nocerina ma che potrebbe fornire comunque il suo contributo in chiave calciomercato.

Quello di Mazzei non è ovviamente l'unico nome. Forte è infatti l'interesse per due colossi di terza linea reduci da un'esperienza in Puglia. Il primo è Antonio Guastamacchia, anch'egli classe 1995, che ha militato tra le fila del Casarano nella passata stagione, confermando anche le sue ottime doti in fatto di gol realizzati. Sondato anche il brasiliano Murilo Gomes Ferreira, che ieri ha compiuto 33 anni e nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Bitonto.