Napoli United e Quartograd si fondono: nasce il Quarto Afrograd

Napoli United e Quartograd si fondono. Dall'accordo tra i due team calcistici nasce oggi il Quarto Afrograd, che militerà nel campionato di Eccellenza. La nuova realtà, inoltre, sarà impegnata nella serie C di futsal femminile e nel campionato AICS amatoriale.

«Dopo esserci confrontati ed aver valutato le opportunità - spiega il presidente del Napoli United Antonio Gargiulo - abbiamo deciso di unire le nostre forze per provare ad essere più concreti e ambiziosi. Sempre e comunque guardando al futuro, per promuovere la crescita e lo sviluppo del calcio sul territorio. Abbiamo deciso di unire le nostre forze per continuare insieme la nostra storia, perché abbiamo sempre creduto nelle diversità che, insieme, si trasformano in ricchezza, generando un percorso univoco che esprima potenza. Abbiamo provato a mettere insieme i soggetti che in questi anni, da una parte e dall'altra, hanno sempre immaginato il calcio come uno strumento per trasmettere valori e passione allo stesso tempo - aggiunge - Siamo riusciti a strutturare una progettualità con l'obiettivo di crescere, in campo e fuori, per competere oltre lo sport e abbiamo voluto intrecciare sinergie e competenze per aumentare esperienza e risorse. Sappiamo che i tifosi rappresentano il cuore pulsante delle due realtà: vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti gli appassionati che ci hanno sostenuto nel corso degli anni». E ancora: «Senza il loro continuo sostegno e apprezzamento, questa avventura non sarebbe stata possibile. Siamo pronti tessere questa nuova trama e a portare con il calcio gioia, passione e successo nella città di Quarto».