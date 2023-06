Calcio dilettanti, Zigarelli illustra le normative fiscali

Ci saranno anche gli irpini Carmine Zigarelli, presidente del Comitato Regionale Campania, e Bruno Iovino, professionista con alle spalle molteplici esperienze dietro la scrivania di società di serie A, B e C, tra i relatori del seminario formativo per dirigenti sportivi in programma venerdì 16 giugno al polo didattico dell’Unisannio di Benevento.

Argomento cruciale dell’appuntamento, le normative fiscali in vigore nel calcio dilettantistico a partire dal prossimo primo luglio, in coincidenza con l’inizio della stagione sportiva 2023-2024.

Com’è noto, con la riforma dello sport varata dal governo, l’obiettivo è quello di dare il doveroso riconoscimento e la giusta dignità economico-finanziaria a chi lavora nel settore.

Tra le novità più attese del nuovo dispositivo l’esenzione da tutti i costi e adempimenti per i collaboratori con compensi inferiori a 5mila euro (fino allo scorso anno era di 10mila euro), oltre all’introduzione di parametri per distinguere le grandi e le piccole realtà sportive.