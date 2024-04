Finale Coppa Campania, Sessana-Battipagliese il 24 a Scampia

La Coppa Campania riservata alle squadre di Promozione è arrivata all'ultimo con la Finale in programma mercoledì 24 aprile con inizio alle ore 18. La sede scelta dal Comitato Regionale della Federcalcio Campania è il " Landieri" di Scampia.

All'appuntamento sono arrivate La Sessana che ha già vinto il suo girone conquistando in anticipo l'accesso a partecipare nella prossima stagione al campionato di eccellenza, e la Battipagliese che occupa la terza piazza nel suo raggruppamento.

Nell'ipotesi di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno disputati i tempi supplementari perdurando la parità si proseguirà con i calci di rigore. Nell'occasione, oltre alla terna arbitrale, sarà designato anche il quarto ufficiale di gara. A seguito di sorteggio i sostenitori della Battipagliese occuperanno lla tribuna ospiti. Bisogna ricordare che per la vincente della Coppa Campania di promozione non è prevista la promozione diretta in eccellenza, in ogni caso chi si aggiudica il trofeo guadagna 30 punti in chiave ripescaggio, mentre alla perdente ne vengono assegnati 15.