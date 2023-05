Avellino capitale del volley con il Trofeo dei Territori

I migliori atleti ed atlete delle selezioni territoriali del volley giovanile sono pronte a sfidarsi nei Trofei dei Territori della Federazione Italiana Pallavolo.

L'evento, in programma ad Avellino domenica 7 maggio, organizzato dal Comitato Regionale della Fipav Campania in collaborazione con il CT Irpinia-Sannio, fungerà da vetrina in vista del Trofeo delle Regioni in programma a fine giugno in Molise.

Partner prestigioso della giornata all'insegna del volley giovanile campano sarà ancora una volta AIA al fianco di tutti i tornei regionali che hanno assunto la denominazione di AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori.

La novità dell'edizione 2023 riguarderà la presenza delle selezioni regionali di Molise e Basilicata che si aggiungeranno alle rappresentative di Caserta, Irpinia Sannio, Napoli e Salerno per dar vita ad un'intensa giornata di confronto, sano agonismo e divertimento.

Fulcro dell'evento sarà Avellino pronta ad ospitare quest'atteso appuntamento giovanile presso gli impianti sportivi annessi agli Istituti IPIA “Amatucci”, ITIS “G. Dorso”, all’impianto Comunale Palestra Stadio Partenio ed al Country Sport Avellino.

Al mattino invece si disputeranno i due gironi, maschile e femminile, da cui emergeranno le finaliste.

L’inizio delle gare è previsto per le ore 9.30 del mattino mentre le finali sono previste al Palazzetto del Country Club a partire dalle ore 16.00